Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что в очередной раз уезжает в Израиль. В своём Telegram-канале он написал, что поедет в Израиль на ранее запланированные медицинские консультации.
По словам политика, поездка не помешает его выступлениям в Госдуме, которые состоятся в мае.
"Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения, я снова буду в Израиле: еду на ранее запланированные медицинские консультации", — отметил глава ведомства.
В апреле Кудрин посещал Тель-Авив, что породило слухи о его отъезде из России. Председателя Счётной палаты Российской Федерации заметили в компании супруги и сына за ужином в отеле Ритц-Карлтон в Израиле.
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