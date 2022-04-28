МиГ-29 на параде Победы в Москве пролетят в виде символа Z

Восемь российских фронтовых истребителей МиГ-29 9 мая на параде Победы в Москве пролетят в виде символа Z, сообщает Министерство обороны РФ.

Это произойдёт впервые. Самолеты пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку участников специальной военной операции на Украине.

Строй самолетов МиГ-29 в форме символа Z ранее пролетал в небе над Алабино в Московской области в рамках репетиции парада Победы.

Напомним, Киев уже в этом году увидит российскую армию на Параде Победы, пообещал министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов. Торжественное мероприятие ознаменует успех российских войск "над коварным врагом". Он заявил об этом во время визита в расположение чеченских бойцов.