Осуждённый за взятку Улюкаев выйдет из колонии досрочно

Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который был осуждён за получение взятки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По его словам, вопрос о досрочном освобождении был решен 27 апреля. При этом до вступления решения в силу Улюкаев останется в колонии. Отмечается, что прокуратура и администрация колонии не были против условно-досрочного освобождения бывшего министра. Такое право он заслужил из-за хорошего поведения в колонии.

Как ожидается, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая.

Напомним, бывший министр экономического развития работает тюремным библиотекарем. "Он очень начитанный, заказывает новые книги. Очень добросовестно трудится", — заявил глава ФСИН Александр Калашников.