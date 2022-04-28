Наталья Сергунина о запуске в Москве льготной ипотеки для предпринимателей

Правительство Москвы в партнерстве с банком "Дом.РФ" запустили бизнес-ипотеку в рамках городской программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Москва расширяет программу льготного кредитования для индивидуальных предпринимателей и компаний. Теперь при поддержке города они смогут приобрести офисное или торговое помещение в ипотеку на выгодных условиях. Это позволит бизнесу сэкономить часть средств и направить их на развитие", — рассказала Наталья Сергунина.

Ставка составляет от 6,5 процента на первый год. Максимальная сумма займа — 100 миллионов рублей, первоначальный взнос — 15 процентов.

Льготный кредит могут получить компании, зарегистрированные в Москве, вне зависимости от отрасли, уточнил руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Программа позволяет приобрести как строящуюся, так и готовую недвижимость. С поручительством столичного Фонда содействия кредитованию малого бизнеса можно взять займ на полную стоимость объекта.

Городская программа льготного кредитования входит в утвержденный мэром Москвы комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса.