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Автор Ольга Лазарева

Герой России назвал губернатора Беглова трусом

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Герой Российской Федерации Андрей Богатов назвал губернатора Петербурга Александра Беглова трусом. Глава Северной столицы выразил поддержку действиям армии РФ на Украине только после давления общественности и военнослужащих, заявил Богатов. Он добавил, что руководители других регионов активно помогают жителям ЛНР и ДНР и даже сами посещают республики.

Герой России назвал губернатора Беглова трусом

Ранее СМИ сообщили, что глава Приморья Олег Кожемяко лично отправился в Донбасс, побывав в зоне боевых действий. Губернатор передал гуманитарную помощь и поддержал солдат, участвующих в спецоперации. Он также передал им пасхальные куличи.

В комментарии нашему изданию герой РФ Андрей Богатов подчеркнул, что в текущей ситуации поддержка со стороны руководящих чинов страны крайне важна. Пример Кожемяко он назвал достойным подражания.

"Да, это очень важно. Конечно, не надо лезть под пули, но пообщаться, подбодрить добрым словом, а иногда и делом, своих земляков — это важнейшая задача любого губернатора", — заявил Богатов.

Офицер запаса добавил, что примеру Кожемяко должны последовать и другие губернаторы, однако ожидать от всех этого не стоит, потому что среди них есть как и смельчаки, так и отъявленные трусы. В качестве последнего Богатов назвал главу Петербурга Александра Беглова, который начал поддерживать спецоперацию только после давления общественности.

"Но, как и среди всех людей, среди губернаторов есть смельчаки, а есть отъявленные трусы. Кожемяко всегда был смелым человеком, но, к сожалению, попадаются и такие, как губернатор Петербурга Александр Беглов, который даже гуманитарную помощь привезти не может, да и поддержку спецоперации выразил только после серьезнейшего давления моих сослуживцев", — добавил герой РФ.

Богатов добавил, что на время спецоперации главы регионов должны проявить патриотизм и оказывать беженцам. Не менее важно внимание к российским военнослужащим, находящимся сейчас в зоне боевых действий.

"Сейчас нужно вылезать из своих комфортных кабинетов, разделить свой обед с беженцами и пожать руки простым русским мужикам, которые защищают Родину", — резюмировал Богатов.

Напомним, что в зоне боевых действий побывал секретарь Генсовета "Единой Росси" Андрей Турчак. Активное участие в спецоперации принимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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