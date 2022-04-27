Максим Шугалей задал вопросы Беглову. Ответит ли на них губернатор в ЗакСе?

Социолог Максим Шугалей задал принципиальные вопросы губернатору Петербурга Александру Беглову накануне выступления градоначальника в Заксобрании, которое должно состояться в четверг, 28 апреля.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступит с отчетом перед депутатами регионального Законодательного Собрания в четверг, 28 апреля. Ожидается, что во время своего выступления он осветит наиболее важные для экономического и социального развития города вопросы.

В связи с грядущим отчетом губернатора социолог Максим Шугалей решил задать Беглову свои вопросы о будущем Петербурга. Они касаются вовсе не "заоблачных" сфер, а конкретных проблем, с которыми сталкиваются горожане ежедневно. Социолог также считает, что задавать их он будет в одиночестве: вряд ли "народные избранники", которые держатся за свои кресла, поддержат его инициативу.

Прежде всего, Шугалей спрашивает о том, как Смольный собирается ликвидировать последствия провальной мусорной реформы, которая уже привела к тому, что Северную столицу атаковали крысы? Кроме того, социолога интересует, что думает Беглов про предварительные результаты транспортной реформы, которая привела к тому, что горожане не всегда могут оплатить проезд и вынуждены часами дожидаться своего автобуса. Также вопросы вызывает и работа коммунальщиков в снегоуборочный сезон, которую тоже можно назвать провальной. Напомним, что с ноября 2021 года по март 2022 года в Петербурге сохранялась проблема уборки снега и льда. Сотрудники коммунальных служб не успевали убирать снег и лед, в результате чего петербуржцы получали многочисленные травмы, рисковали жизнями и здоровьем, перемещаясь по скользким городским улицам. Как известно, зима в Петербурге наступает быстро, и пока непонятно, успеют ли городским власти за короткий летне-осенний сезон решить базовые проблемы, связанные с защитой города от последствий "снежного коллапса".

Остается открытым только один вопрос: хватит ли духу у Беглова, чтобы ответить на эти вопросы?

Одним из вопросов, которые задал Шугалей Беглову, был об инвестиционном климате. Это одна из ключевых проблем Петербурга: город крайне вяло привлекает инвесторов и не готов идти навстречу ответственным предпринимателям:

"Имея достаточно высокий инвестиционный потенциал, город перестал привлекать стратегических инвесторов. За последние годы с 6-7 новых инвесторов, включаемых в соответствующий перечень, показатель опустился до одного. Ввиду отсутствия заинтересованности профильного ведомства, а также отсутствия гарантий со стороны города, выстроенного диалога с градозащитной общественностью, многие проекты затягиваются или не реализуются вовсе. Проект "Тучков буян", строительство "Судебного квартала", проект на Охтинском мысе и т. д. Когда город вновь займет активную позицию в привлечении новых инвесторов? Разрушение исторического наследия Практически каждый день в городе происходят обрушения фасадов, элементов внутренних помещений в исторических постройках, что подвергает огромному риску жизни и здоровье граждан. И зачастую только после произошедшего ЧП начинаются различного рода проверки, "простукивания" фасадов на предмет наличия хрупких элементов и т. д. Кроме того, в городе больше 2300 исторических построек полностью заброшены и находятся в аварийном состоянии. В них на регулярной основе происходят несчастные случаи, пожары, селятся различные асоциальные личности. Вы недавно заявили, что мало какой город в нашей стране может сравниться с Петербургом по количеству архитектурных и исторических памятников и что памятником можно считать весь наш город. Это действительно так. Но когда, наконец, за красивыми словами наступит настоящая работа? Когда в городе будет приняты адекватные законы, дающие инвесторам "зеленый свет" на восстановление и приспособление под современное пользование заброшенных исторических зданий?" — задает вопрос Максим Шугалей.

В Петербурге остро строит проблема недостатка социальной инфраструктуры. В новых районах жители испытывают нехватку детских садов, поликлиник и школ. Однако и эта проблема в городе почти не решается, о чем говорит Шугалей:

"После последней встречи с министром Просвещения Сергеем Кравцовым Вы заявили о том, вскоре проблема нехватки социальной инфраструктуры перестанет быть бременем Петербурга. Однако это вопиющая неправда, ведь на начало 2021 года дефицит социальных объектов в городе составлял 159 ед. (это 84 детских сада, 50 школ, 25 поликлиник). А на конец 2021 года этот дефицит не только ни уменьшился, но и увеличился до 170 ед. (87 детских садов, 57 школ, 26 поликлиник). При этом возложение обязанности строительства социальных объектов на инвесторов сильно повышает стоимость жилья для горожан. Каким образом Вы будете реально устранять дефицит социальной инфраструктуры?".

Также Шугалей в своем обращении затронул болезненную для многих петербуржцев тему строительства городского метро. Не секрет, что станции метро в Петербурге вводятся крайне редко, и изменения ситуации в ближайшем будущем не предвидится:

"Среднее время строительства одной станции метрополитена в Петербурге составляет приблизительно 7 лет. Такие темпы никак не могут удовлетворить запросы населения города. Это при том, что население Санкт-Петербург постоянно увеличивается, растет количество пассажиров, использующих для передвижения метрополитен. За 10 лет количество жителей города выросло на 424 284 человек (с 4 953 219 до 5 377 503), а за это время было открыто всего 7 станций метрополитена. Для сравнения: население Москвы за те же 10 лет увеличилось на 778 888 человек (с 12 635 466 до 11 856 578), однако там метро успело пополниться 65 новыми станциями. Как долго такая диспропорция будет сохраняться и люди будут ездить в переполненных вагонах метро? Правительство города в конце декабря 2021-го отчиталось о полном погашении всех долгов по заработной плате перед работниками обанкротившегося "Метростоя". Но в действительности оказалось, что не все рабочие субподрядных организаций получили выплату в срок. Почему власти Петербурга вводят в заблуждение своих граждан и так плохо относятся к рабочим, которые трудятся во благо нашего города и страны?"