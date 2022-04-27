Московский съезд волонтеров школ и колледжей собрал 1,5 тыс. человек

На ежегодный съезд волонтерского движения системы образования Москвы съехались более 1,5 тысяч учащихся школ и колледжей, руководителей отрядов и наставников. На нем были подведены итоги работы движения за прошедший год и намечены направления будущей деятельности. Организатором мероприятия по традиции выступил Московский центр "Патриот.Спорт".

"Невозможно представить современный мир без волонтеров, которые по велению сердца готовы прийти на помощь. Только среди московских школьников и студентов колледжей их уже более 40 тысяч. И это огромное движение неравнодушных ребят, для них не существует чужих проблем. Они готовы менять мир к лучшему, стать примером и вести за собой. Это и есть ключевая цель и съезда волонтеров, и всего добровольческого движения в целом — чтобы таких ребят становилось как можно больше", — подчеркнул заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Съезд одновременно проходил в "Кибершколе" центра "Патриот.Спорт" и еще на 10 опорных площадках, а также транслировался онлайн. На каждой из площадок отряды волонтеров делились результатами своей работы и полученным опытом. Там же были организованы лекции, мастер-классы и презентации проектов в разных сферах волонтерской деятельности. Кроме того, в рамках съезда прошло награждение победителей и призеров конкурса "Доброволец года — 2022".