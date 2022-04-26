Пригожин: Смольный "даже не пытался" подготовиться к реализации мусорной реформы

Администрация Смольного даже не старалось провести должную подготовку к реализации мусорной реформы. Такое мнение высказал российский предприниматель Евгений Пригожин.

По мнению бизнесмена, команда губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова пыталась ограбить владельцев предприятий мусорного бизнеса на фоне нововведений, призывая к передаче 20% акций регоператору.

"Самое удивительное, что руководство Смольного даже не пыталось подготовиться к мусорной реформе и даже не удосужилось провести инвентаризацию всех придомовых помоек. Для того, чтобы город не захлебнулся в мусоре, необходимо сделать элементарные расчеты: посчитать количество тонн на места, количество грузовиков, расстояние до полигона. Но у нас все — политики, и нет ни одного хозяйственника", — отметил Пригожин в интервью редакции "Мойка78".

Предприниматель подчеркнул, что в 2019 году он обратился к петербургской администрации с инициативой. Пригожин предлагал вложить 10 млрд рублей в строительство предприятий по переработке мусора. Однако команда Беглова отдает предпочтение лишь формированию "мутных финансовых схем и перераспределению потоков".