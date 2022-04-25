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Автор Ольга Лазарева

Транспортная реформа в Петербурге нарушает Гражданский кодекс РФ

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Перевод петербургского общественного транспорта на безналичный расчет противоречит Гражданскому кодексу РФ, заявил адвокат Алексей Николин. Юрист указал на проблемы отказа от оплат "настоящими деньгами".

Транспортная реформа в Петербурге нарушает Гражданский кодекс РФ

С 1 апреля в Санкт-Петербурге стартовала транспортная реформа, инициированная Смольным и губернатором Александром Бегловым. Общественный транспорт вынудили отказаться от оплаты проезда наличными. Петербуржцам оставили только проездные, "Подорожники" и мобильные приложения с QR-билетами. Желающим оплатить наличными, но при этом отказывающимся от других способов расчета, выписывают штрафы за проезд "зайцем".

Адвокат Алексей Николин отметил, что Смольный своим решением вынудил "Пассажиравтотранс" идти против Гражданского кодекса РФ. Рубль является национальной валютой РФ, и продавец нарушает права покупателя, отказываясь его принимать. Оплата услуги законным способом должна быть обеспечена в месте оказания услуги "здесь и сейчас".

"Моей обязанности оплатить товар корреспондирует обязанность продавца принять оплату (так называемая, "кредиторская обязанность") и не где-то, а здесь и сейчас, потому что это вытекает из существа сделки. Разве публичный договор перевозки пассажира должен исполняться сторонами как-то иначе?" — цитирует Николина LIVE24.

Юрист утверждает, что пассажир, оказавшийся "зайцем", не несет вины за свое правонарушение, поскольку по закону его нет. Тем временем с 1 апреля число штрафов за безбилетный проезд выросло в 47 раз.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов общественный транспорт
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