Более трех тысяч московских школьников представят ученым свои исследования

В Москве начался заключительный этап ежегодной открытой городской научно-практической конференции "Инженеры будущего". До 26 апреля свои проекты и исследования на ней представят более трех тысяч учеников 7-11 классов и их учителей.

"В конференции "Инженеры будущего” участвуют ученики из предпрофессиональных классов. Свои проекты ребята разрабатывают в школьных лабораториях и ИТ-полигонах, в которых есть высокотехнологичное оборудование. Такие конференции дают подросткам возможность продемонстрировать свои наработки в самых перспективных областях, а также заявить о себе в профессиональном сообществе", — рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

Проекты будут представлены по двум направлениям

"Инженеры" и "ИТ".

Защита работ будет проходить в форме устных и стендовых докладов на площадках Российского технологического университета.

Перечень сфер, которые затрагивают работы участников, обширен:

машиностроение,

интеллектуальные робототехнические системы,

приборостроение,

микроэлектроника,

схемотехника,

прикладная физика,

прикладная и физическая химия,

строительство,

3D-моделирование, и

нформационные технологии,

медицина

и энергетика.

В рамках конференции запланированы 120 мастер-классов, экскурсий и лекций, посвященных

системам космического мониторинга,

технологиям умного производства,

компьютерной графике,

цифровому моделированию,

новым мультиферроидным материалам.

С полным перечнем мероприятий конференции можно ознакомиться на ее официальном сайте.