Более трех тысяч московских школьников представят ученым свои исследования

В Москве начался заключительный этап ежегодной открытой городской научно-практической конференции "Инженеры будущего". До 26 апреля свои проекты и исследования на ней представят более трех тысяч учеников 7-11 классов и их учителей.
"В конференции "Инженеры будущего” участвуют ученики из предпрофессиональных классов. Свои проекты ребята разрабатывают в школьных лабораториях и ИТ-полигонах, в которых есть высокотехнологичное оборудование. Такие конференции дают подросткам возможность продемонстрировать свои наработки в самых перспективных областях, а также заявить о себе в профессиональном сообществе", — рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.
Проекты будут представлены по двум направлениям
Защита работ будет проходить в форме устных и стендовых докладов на площадках Российского технологического университета.
Перечень сфер, которые затрагивают работы участников, обширен:
В рамках конференции запланированы 120 мастер-классов, экскурсий и лекций, посвященных
С полным перечнем мероприятий конференции можно ознакомиться на ее официальном сайте.
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