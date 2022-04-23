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Автор Ольга Лазарева

Цивилев назвал позором для Петербурга комиссию при продаже QR-билетов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев остался крайне недоволен комиссией, взимаемой мобильным приложением BSTR при покупке разовых QR-билетов.

Цивилев назвал позором для Петербурга комиссию при продаже QR-билетов

В Санкт-Петербурге 1 апреля стартовала так называемая транспортная реформа, призванная облегчить жизнь жителям города, однако на деле проект оказался недоработанным и встретил шквал критики, как со стороны петербуржцев, так и экспертов. Недовольство горожан можно понять, поскольку привычные маршруты удлинились, а общественный транспорт приходится ожидать намного дольше. Помимо того, теперь петербуржцам приходится делать по несколько пересадок, чтобы добраться до пункта назначения.

Однако это далеко не все проблемы. Так, с началом транспортной реформы петербуржцы получили возможность пополнять проездные карты "Подорожник" через специальное мобильное приложение BSTR, а также покупать разовые QR-билеты. Но не все оказалось так гладко. Дело в том, что разработкой и реализацией приложения занималась частная компания, которая теперь взимает комиссию. Размер комиссии составляет 3 рубля при покупке билета.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев раскритиковал правительство за такую недоработку, указав, что никакой комиссии не должно быть вовсе.

"Не должно быть комиссии. Для города позорно иметь эту комиссию. Потому что это получается мы дороже продаем билет. А за билет должна быть единая цена. Не должно быть других цифр. Тариф должен быть конечен, а не с какими-то наценками. Мы не жвачку продаем, не презервативы, а продаем услугу городскую. И уровень продажи этой городской услуги должен быть статичен. Это как раз и показатель уважения в том числе к органам власти от людей. Билет не должен быть с наценками. А давайте еще с билетом докупите семян на рассаду, такого быть не должно", — возмутился депутат.

Цивилев указал, что в настоящее время в Смольном уже начали заниматься данной недоработкой и к маю пообещал отчитаться о результатах работы.

"Это заявление пошло в комиссию, мы сейчас с этим разбираемся и в мае можем по этому вопросу отчитаться. Это та проблема, которую люди просят решить", — подытожил Цивилев.

Напомним, накануне СМИ писали о еще одной серьезной проблеме — к новым остановкам общественного транспорта оказалось попросту не подойти из-за отсутствия дорог. Жители Петербурга массово жалуются, что чиновники "забыли" предусмотреть столь важный момент при проведении транспортной реформы.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург общественный транспорт
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