Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что все страны должны отказаться от барьеров в мировой торговле. Об этом он сказал во время пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета.
Так, российский министр финансов призвал снять барьеры в торговле ради блага всех стран. По его мнению, благодаря этому уйдут ценовые диспропорции, которые возникли в последнее время. Также Силуанов подчеркнул, что это поспособствует снижению инфляции и росту доходов граждан.
В среду, 20 апреля, чиновники США и стран Евросоюза покинули саммит G20 во время выступления Силуанова.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".