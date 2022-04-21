Министр финансов РФ Силуанов призвал снять барьеры в мировой торговле

Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что все страны должны отказаться от барьеров в мировой торговле. Об этом он сказал во время пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета.

Так, российский министр финансов призвал снять барьеры в торговле ради блага всех стран. По его мнению, благодаря этому уйдут ценовые диспропорции, которые возникли в последнее время. Также Силуанов подчеркнул, что это поспособствует снижению инфляции и росту доходов граждан.

В среду, 20 апреля, чиновники США и стран Евросоюза покинули саммит G20 во время выступления Силуанова.