Чубайс вышел из советов директоров сразу двух компаний

Бывший специальный представитель президента России и экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс принял решение покинуть составы советов директоров АФК "Система" и её "дочки" АО "Электрозавод". Эту информацию подтвердили в пресс-службе "Системы".

В компании также подчеркнули, что Чубайс вышел из советов директоров по собственному желанию.

Ранее Хамовнический суд Москвы вызвал Анатолия Чубайса для дачи показаний в деле о краже. При этом бывший чиновник не отвечает на звонки со стороны судебных приставов и игнорирует любые другие попытки контактов.

Напомним, что он уехал из Россию 23 марта этого года, покинув при этом пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями с целью устойчивого развития. Его увольнение связывают со спецоперацией ВС РФ на территории Украины.