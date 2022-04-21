Бывший специальный представитель президента России и экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс принял решение покинуть составы советов директоров АФК "Система" и её "дочки" АО "Электрозавод". Эту информацию подтвердили в пресс-службе "Системы".
В компании также подчеркнули, что Чубайс вышел из советов директоров по собственному желанию.
Ранее Хамовнический суд Москвы вызвал Анатолия Чубайса для дачи показаний в деле о краже. При этом бывший чиновник не отвечает на звонки со стороны судебных приставов и игнорирует любые другие попытки контактов.
Напомним, что он уехал из Россию 23 марта этого года, покинув при этом пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями с целью устойчивого развития. Его увольнение связывают со спецоперацией ВС РФ на территории Украины.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".