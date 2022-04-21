ЗакС вынужден прикрывать провалы Смольного в транспортной реформе

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев рассказал Pravda.Ru о проблемах транспортной реформы. Он отметил, что Смольному сейчас не хватает оперативности при реагировании на жалобы горожан, особенно это касается корректировки новых маршрутов. Кроме этого, изменения проходят наряду с другими проблемами.

В Петербурге с 1 апреля стартовала транспортная реформа, в рамках которой город вывел около 900 новых автобусов на СПГ. Также сократилось количество частных перевозчиков, изменились действовавшие маршруты. Горожане столкнулись с рядом вытекающих проблем — увеличенное время ожидания автобуса, полное перестроение привычных маршрутов и проблемы с оплатой из-за новых тарифов.

Самой актуальной проблемой ожидаемо оказалась проблема увеличенного ожидания транспорта. Чтобы компенсировать недостатки транспортной реформы Смольного, в ЗакСе предложили поправки, позволяющие привлекать сторонние транспортные компании, если на каких-то направлениях городские автобусы не справляются с потоком пассажиров.

Его автор, депутат Алексей Цивилев, в комментарии Pravda.Ru назвал основные причины такого решения.

"Закон был разработан исходя из обращений жителей. У нас в Законодательном собрании за неделю до транспортной реформы была сформирована комиссия по транспорту, и мы получили информацию, что в начале транспортной реформы были сбои по интервалам движения транспорта. Когда мы общались с комитетом по транспорту, то увидели эту юридическую проблему, что у них меняются маршруты, какие-то маршруты исчезают, появляются новые, но во всем этом должна быть оперативность. Потому что люди не живут по принципу, что вот мы в течение месяца реагируем, мы сделали заявку, тем более, общественный транспорт — незаменимая вещь для тех, кто им пользуется", — сообщил парламентарий.

Он отметил, что правительство Петербурга не может оперативно реагировать на сигналы общественности.

"Скорость реакции у чиновников должна быть сутки. Вот ухудшилась ситуация, город должен иметь возможность в течение суток юридически поставить новый маршрут, сутки — не больше. Чтобы человек написал заявление, а на следующий день уже почувствовал изменения. Исходя из обращений людей, мы увидели, что вот этой оперативности нет, и мы эту оперативность сейчас даем. Она в принципе нужна и вне реформы. Для перевозчиков это хороший стимул, чтобы они держались за маршруты", — отметил Цивилев.

Второй этап транспортной реформы планировалось начать 1 июня текущего года, однако недавно в Смольном сообщили о недостаче финансирования. По словам "транспортного" вице-губернатора Максима Соколова, чиновниками не хватает более 4 миллиардов рублей в рамках инфраструктурного кредита. Выделить средства должен был Минфин, однако ведомство отклонило запрос правительства Петербурга, из-за чего реализация последующих этапов транспортной реформы под угрозой.