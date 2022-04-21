Таганский суд Москвы в среду, 20 апреля, признал законной блокировку АО "Эхо Москвы".
В удовлетворении иска о признании незаконными требования по ограничению доступа к ресурсу было отказано. Решение ещё не вступило в законную силу и его можно обжаловать.
"Будем оспаривать", — прокомментировал решение суда экс-главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
При этом в Генеральной прокуратуре уточняют, что не просили Роскомнадзор ограничить доступ к радиостанции — речь шла только о сайте.
Первого марта сайт "Эхо Москвы" был заблокирован, а радиостанция — отключена от эфира. По сообщению Генпрокуратуры, на сайте размещались "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих", а также информация "с призывами к экстремистской деятельности и насилию".
Третьего марта Совет директоров радиостанции принял решение её ликвидировать, а ещё через два дня разорвал контракт с главредом Алексеем Венедиктовым.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".