Венедиктов оспорит решение Таганского суда о законности блокировки "Эха Москвы"

Таганский суд Москвы в среду, 20 апреля, признал законной блокировку АО "Эхо Москвы".

В удовлетворении иска о признании незаконными требования по ограничению доступа к ресурсу было отказано. Решение ещё не вступило в законную силу и его можно обжаловать.

"Будем оспаривать", — прокомментировал решение суда экс-главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

При этом в Генеральной прокуратуре уточняют, что не просили Роскомнадзор ограничить доступ к радиостанции — речь шла только о сайте.

Первого марта сайт "Эхо Москвы" был заблокирован, а радиостанция — отключена от эфира. По сообщению Генпрокуратуры, на сайте размещались "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих", а также информация "с призывами к экстремистской деятельности и насилию".

Третьего марта Совет директоров радиостанции принял решение её ликвидировать, а ещё через два дня разорвал контракт с главредом Алексеем Венедиктовым.