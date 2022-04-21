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Автор Дмитрий Плотников

Венедиктов оспорит решение Таганского суда о законности блокировки "Эха Москвы"

Россия

Таганский суд Москвы в среду, 20 апреля, признал законной блокировку АО "Эхо Москвы".

Венедиктов оспорит решение Таганского суда о законности блокировки "Эха Москвы"

В удовлетворении иска о признании незаконными требования по ограничению доступа к ресурсу было отказано. Решение ещё не вступило в законную силу и его можно обжаловать.

"Будем оспаривать", — прокомментировал решение суда экс-главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

При этом в Генеральной прокуратуре уточняют, что не просили Роскомнадзор ограничить доступ к радиостанции — речь шла только о сайте.

Первого марта сайт "Эхо Москвы" был заблокирован, а радиостанция —  отключена от эфира. По сообщению Генпрокуратуры, на сайте размещались "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих", а также информация "с призывами к экстремистской деятельности и насилию".

Третьего марта Совет директоров радиостанции принял решение её ликвидировать, а ещё через два дня разорвал контракт с главредом Алексеем Венедиктовым.

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Автор: Дмитрий Плотников
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