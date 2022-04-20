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Автор Ольга Лазарева

Коминвест оставил Петербург без газовых заправок на старте транспортной реформы

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Одной из причин возникновения сложностей с переходом на новую модель транспортного обслуживания в Петербурге в начале апреля стала нехватка в городе газовых заправочных станций, при том что новые автобусы лазурного цвета работают именно на этом топливе.

Коминвест оставил Петербург без газовых заправок на старте транспортной реформы

В городе всего одна стационарная заправка СПГ, в Ленобласти еще есть две мобильных, но этого слишком мало для нормальной работы автобусов. Водители вынуждены ездить заправляться с одного конца мегаполиса на другой, наматывая лишние километры и заставляя пассажиров ждать. Неготовность инфраструктуры к старту транспортной реформы изданию Pravda.Ru прокомментировала депутат петербургского ЗакСа Ирина Иванова.

Профильные эксперты указывали на отвратительную логистику транспортной реформы, связав это с недостаточной готовностью городской инфраструктуры для использования новых автобусов. Нарушение схем движения новых автобусов отразилось на работе всего транспорта, что ощутили на себе горожане, оставившие многочисленные жалобы и рассказы о сбоях. Петербуржцы в недоумении: почему реформа вместо того, чтобы улучшить жизнь в городе, сделала ее только сложнее.

Критикующие инфраструктуру города, который оказался не готов к новой модели работы общественного транспорта, справедливо отмечали недоработку профильных комитетов Смольного и их руководителей. Глава Комтранса Кирилл Поляков и руководитель Комитета по инвестициям Роман Голованов не смогли скоординировать усилия и не согласовали участие бизнесменов, способных обеспечить новые автобусы топливом.

После старта реформы поиск инвесторов может затянуться, полагает Иванова. Тем более, что процесс согласования в таких проектах всегда был длительным и непростым. По мнению депутата, бизнесменам, которые могли бы поучаствовать в обеспечении транспортной отрасли голубым топливом, власти попросту заранее "не поставили такой задачи", но сейчас, после провального старта реформы, очень важно дать толчок к появлению такого рода предприятий.

"Почему предприниматели не пошли? Да потому что, наверное, транспортной реформы не было, и не было такой задачи. Поставить это по согласованиям достаточно небыстро, потому что у нас за два дня ничего не решается, никакие согласования не проходят, но хотя бы это даст толчок к тому, чтобы бизнес такой появился. А то, что были не готовы, наверное, да", — сказала Иванова.

Комитет по инвестициям под руководством Голованова неоднократно критиковали за отсутствие инициативы и минимальной самостоятельности по привлечению инвесторов в Петербург, что привело к потерям в инвестиционной привлекательности города и низким рейтингам. По данным агентства "АСИ", представленным на ПМЭФ в 2021 году, Петербург опустился на восьмую позицию привлекательных для бизнеса регионов, тогда как в "ковидном" 2020-м находился на четвертой строчке.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы транспорт санкт-петербург
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