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Чиновника простили за смертельное ДТП - он "ничего не помнит"

Россия

В Орловской области помощник омбудсмена в Хотынецком районе избежал наказания, так как в момент ДТП у него "отключилось сознание". В сентябре прошлого года Александр Райдер, находясь за рулем "Нивы", сбил на обочине Татьяну Мезь. Женщина находилась недалеко от встречной полосы. 

Чиновника простили за смертельное ДТП - он "ничего не помнит". 389653.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Скрыться с места преступления Райдер не пытался, утверждает гражданский супруг Татьяны. Он рассказал, что в этот день женщина собирала недалеко от дороги солому, но домой так и не вернулась. 

В решении суда по этому делу сказано, что чиновник летом 2017 страдал от головокружений. Он обращался в больницу с жалобами, где ему поставили диагноз "дорсопатия" (заболевание позвонка с поражением сосудов, сообщает Daily Storm). Оно могло стать причиной внезапной кратковременной потери сознания, расстройства чувствительности и двигательной координации" в момент, когда случилась авария. 

При этом, когда водителя осматривали на месте ДТП, никаких симптомов или отклонений выявлено не было. Пометка о "психическом расстройстве" появилась в документах гораздо позже. Врачи в недоумении, как мог пациент с таким диагнозом, если он реален, вообще сесть за руль? Райдер должен был осознавать опасность. Третья стадия такого недуга, как у него, вовсе чревата потерей дееспособности. 

"Если у него впервые это случилось за рулем - действительно, воля случая, на фоне сосудистого криза", - рассказал врач изданию Daily Storm. 

При этом у местных жителей есть подозрения, что дело сфабриковано, так сам Райдер работает с супругом судьи, которая вела дело. Также чиновник руководил юридическом отделом районной администрации. Помимо этого, местные утверждают, что ранее Райдер был федеральным судьей, но подтверждения этой информации нет. 

Защита Татьяны Мезь намерена обжаловать решение суда и утверждает, что судья должна была взять самоотвод и передать дело в другой суд. 

Сейчас Райдер находится на свободе и продолжает управлять транспортным средством. 

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Темы суд ДТП Россия чиновник наказание за ДТП Александр Райдер Орловская область
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