Петербург снова останется без летних ночных автобусов

Жители Санкт-Петербурга надеялись, что спустя два года с начала пандемии коронавируса городские власти вернут ночные автобусы, но ошиблись. Работающие ночью горожане и туристы снова будут переплачивать за такси в темное время суток.

Команда губернатора Александра Беглова не видит смысла возвращать удобные людям ночные маршруты. Смольный пренебрегает интересами не только местного населения, но и туристов, которых активно заманивал в Северную столицу. Зампред городского Комитета по транспорту Ренат Ягудин объяснил, почему чиновники приняли решение оставить все как есть.

"В связи с падением пассажиропотока на указанных маршрутах, выручка, полученная по количеству перевезенных пассажиров, не покрывает затраты на перевозки", — отметил Ягудин.

С 1 апреля в Петербурге изменилась модель транспортного обслуживания. Теперь в городе практически нет маршрутных такси. Вместо них с большой задержкой от расписания курсируют новые автобусы.