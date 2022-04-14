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Автор Юлиана Смирнова

Киевская власть напрашивается на уничтожение командных центров

Россия

ВС Украины нанесли удар с вертолетов по селу в Брянской области, в результате которого пострадали люди. Ранее они атаковали подобным способом нефтебазу в Белгородской области.

Киевская власть напрашивается на уничтожение командных центров

Авторы издания "Взгляд" считают, что киевская власть напрашивается на уничтожение командных центров. Отмечается, что рейд украинских вертолётов произошел уже после предупреждения Минобороны РФ.

После авиаудара по нефтебазе в Белгороде, военный эксперт Александр Перенджиев призвал усилить оборону Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей.

По данным Брянского областного погрануправления ФСБ, целью обстрелов КПП были машины с украинскими номерами. В ходе атаки были повреждены два автомобиля беженцев, а в двух частных домах начался пожар.

"В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы", — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Через несколько часов атака началась из Сумской области по селу Сподарюшино в Белгородской области. Губернатор Гладков заявил, что пострадавших и разрушений нет.

"Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино. Они в безопасности, под контролем главы района".

В течение последних дней атаки происходили практически ежедневно. 9 апреля — обстрел пограничного поста в районе деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области. 12 апреля — разрушено железнодорожное полотно в Белгородской области. 13 апреля — из стрелкового оружия обстреляли пограничный наряд в Курской области.

С 11 апреля в Белгородской, Брянской и Курской областях, в двух районах Воронежской области и в двух районах Краснодарского края введён высокий — желтый — уровень террористической угрозы.

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Автор: Юлиана Смирнова
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