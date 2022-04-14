Киевская власть напрашивается на уничтожение командных центров

ВС Украины нанесли удар с вертолетов по селу в Брянской области, в результате которого пострадали люди. Ранее они атаковали подобным способом нефтебазу в Белгородской области.

Авторы издания "Взгляд" считают, что киевская власть напрашивается на уничтожение командных центров. Отмечается, что рейд украинских вертолётов произошел уже после предупреждения Минобороны РФ.

После авиаудара по нефтебазе в Белгороде, военный эксперт Александр Перенджиев призвал усилить оборону Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей.

По данным Брянского областного погрануправления ФСБ, целью обстрелов КПП были машины с украинскими номерами. В ходе атаки были повреждены два автомобиля беженцев, а в двух частных домах начался пожар.

"В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы", — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Через несколько часов атака началась из Сумской области по селу Сподарюшино в Белгородской области. Губернатор Гладков заявил, что пострадавших и разрушений нет.

"Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино. Они в безопасности, под контролем главы района".

В течение последних дней атаки происходили практически ежедневно. 9 апреля — обстрел пограничного поста в районе деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области. 12 апреля — разрушено железнодорожное полотно в Белгородской области. 13 апреля — из стрелкового оружия обстреляли пограничный наряд в Курской области.

С 11 апреля в Белгородской, Брянской и Курской областях, в двух районах Воронежской области и в двух районах Краснодарского края введён высокий — желтый — уровень террористической угрозы.