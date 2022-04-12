На ВДНХ пройдёт заключительная часть молодежного предпринимательского форума

На ВДНХ 18 апреля состоится финальная часть интенсива "Предпринимай. Сейчас — 2022", посвященного развитию предпринимательской деятельности среди молодежи.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в заключительный день форума пройдет бизнес-акселератор. Участники обсудят с экспертами, как найти перспективную нишу и какие юридические тонкости нужно учитывать при создании собственного дела.

"Первый интенсив "Предпринимай. Сейчас” мы провели в прошлом году в онлайн-формате. В нем участвовали студенты из 75 столичных вузов, а прямую трансляцию тогда посмотрели больше 100 тысяч человек. На таких встречах у молодежи есть возможность узнать о поддержке начинающих предпринимателей со стороны города и полезных инструментах для открытия своего дела, познакомиться с перспективными сферами и перенять опыт у руководителей успешных компаний", — сказала Наталья Сергунина.

Акселератор будет проходить с 11:30 до 16:30 в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Участники смогут посетить выступления предпринимателей, задать интересующие их вопросы и получить рекомендации опытных экспертов. Среди тем дискуссий —

"Сфера "Робототехника”: перспективы",

"Юридическая сторона бизнеса",

"Запуск стартапа",

"Сфера образования: взгляд в 2022 году".

Своим видением и опытом поделятся

управляющие партнеры юридических фирм,

основатели рекламных агентств,

руководители бизнеса в робототехнической сфере.

Принять участие в интенсиве могут москвичи в возрасте от 16 до 35 лет. Регистрация открыта в приложении "Зачетная Москва". Кроме того, прямую трансляцию и записи можно посмотреть в официальной группе городского молодежного проекта "ВРаботе".

Более подробная информация есть в группе форума в социальной сети "ВКонтакте".