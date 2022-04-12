EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

На ВДНХ пройдёт заключительная часть молодежного предпринимательского форума

Россия » Центр » Москва

На ВДНХ 18 апреля состоится финальная часть интенсива "Предпринимай. Сейчас — 2022", посвященного развитию предпринимательской деятельности среди молодежи.

На ВДНХ пройдёт заключительная часть молодежного предпринимательского форума

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в заключительный день форума пройдет бизнес-акселератор. Участники обсудят с экспертами, как найти перспективную нишу и какие юридические тонкости нужно учитывать при создании собственного дела.

"Первый интенсив "Предпринимай. Сейчас” мы провели в прошлом году в онлайн-формате. В нем участвовали студенты из 75 столичных вузов, а прямую трансляцию тогда посмотрели больше 100 тысяч человек. На таких встречах у молодежи есть возможность узнать о поддержке начинающих предпринимателей со стороны города и полезных инструментах для открытия своего дела, познакомиться с перспективными сферами и перенять опыт у руководителей успешных компаний", — сказала Наталья Сергунина.

Акселератор будет проходить с 11:30 до 16:30 в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Участники смогут посетить выступления предпринимателей, задать интересующие их вопросы и получить рекомендации опытных экспертов. Среди тем дискуссий —

  • "Сфера "Робототехника”: перспективы",
  • "Юридическая сторона бизнеса",
  • "Запуск стартапа",
  • "Сфера образования: взгляд в 2022 году".

Своим видением и опытом поделятся

  • управляющие партнеры юридических фирм,
  • основатели рекламных агентств,
  • руководители бизнеса в робототехнической сфере.

Принять участие в интенсиве могут москвичи в возрасте от 16 до 35 лет. Регистрация открыта в приложении "Зачетная Москва". Кроме того, прямую трансляцию и записи можно посмотреть в официальной группе городского молодежного проекта "ВРаботе".

Более подробная информация есть в группе форума в социальной сети "ВКонтакте".

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы москва
Sberbank
Новости
Путин: Киев отказался от стамбульских договорённостей и вернул диалог в тупик
НАТО знает виновника ракетного удара по Краматорску, заявил журналист из Италии
Лукашенко передал Путину доказательства того, что произошедшее в Буче – фейк
Путин заявил о провале санкционного "блицкрига" против РФ
Лукашенко сказал Западу "досвидос"
В МИД заявили о лицемерии Евросоюза: помогают нацистам убивать людей
Egyptair возобновляет сообщение с Москвой
На ВДНХ пройдёт заключительная часть молодежного предпринимательского форума
Путин: события на Украине являются трагедией, но России не оставили выбора
Путин назвал подонками украинцев в форме с нашивками дивизии СС "Галичина"
Популярное
Силовые структуры
В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды

СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.

В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Силовые структуры
"Мы списаны": украинские морпехи написали прощальное письмо с "Азовмаша"
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Любовь Степушова США устроили неудачный переворот в Пакистане Любовь Степушова Ирина Шлионская Как Блэк-Ривер-Фоллс превратился в "проклятый город" Ирина Шлионская Шиям Ядагири Закат НАТО не за горами: альянс изжил сам себя Шиям Ядагири
Мир. Новости мира
Эксперты предполагают, что спрятано в бункерах "Азовстали"
Силовые структуры
Басурин рассказал о планах по взятию "Азовстали" в Мариуполе
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Силовые структуры
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Последние материалы
Путин: Киев отказался от стамбульских договорённостей и вернул диалог в тупик
НАТО знает виновника ракетного удара по Краматорску, заявил журналист из Италии
Лукашенко передал Путину доказательства того, что произошедшее в Буче – фейк
Путин заявил о провале санкционного "блицкрига" против РФ
Лукашенко сказал Западу "досвидос"
В МИД заявили о лицемерии Евросоюза: помогают нацистам убивать людей
Egyptair возобновляет сообщение с Москвой
На ВДНХ пройдёт заключительная часть молодежного предпринимательского форума
Путин: события на Украине являются трагедией, но России не оставили выбора
Путин назвал подонками украинцев в форме с нашивками дивизии СС "Галичина"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников