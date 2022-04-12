На ВДНХ 18 апреля состоится финальная часть интенсива "Предпринимай. Сейчас — 2022", посвященного развитию предпринимательской деятельности среди молодежи.
Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в заключительный день форума пройдет бизнес-акселератор. Участники обсудят с экспертами, как найти перспективную нишу и какие юридические тонкости нужно учитывать при создании собственного дела.
"Первый интенсив "Предпринимай. Сейчас” мы провели в прошлом году в онлайн-формате. В нем участвовали студенты из 75 столичных вузов, а прямую трансляцию тогда посмотрели больше 100 тысяч человек. На таких встречах у молодежи есть возможность узнать о поддержке начинающих предпринимателей со стороны города и полезных инструментах для открытия своего дела, познакомиться с перспективными сферами и перенять опыт у руководителей успешных компаний", — сказала Наталья Сергунина.
Акселератор будет проходить с 11:30 до 16:30 в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Участники смогут посетить выступления предпринимателей, задать интересующие их вопросы и получить рекомендации опытных экспертов. Среди тем дискуссий —
Своим видением и опытом поделятся
Принять участие в интенсиве могут москвичи в возрасте от 16 до 35 лет. Регистрация открыта в приложении "Зачетная Москва". Кроме того, прямую трансляцию и записи можно посмотреть в официальной группе городского молодежного проекта "ВРаботе".
Более подробная информация есть в группе форума в социальной сети "ВКонтакте".
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