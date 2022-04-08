Памятные знаки в честь юбилея Московской битвы передадут в музеи — Сергунина

В прошлом году в ознаменование 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву был учрежден памятный нагрудный знак. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, эти награды войдут в фонды более 20 столичных и подмосковных военно-исторических музеев и почти 650 патриотических экспозиций школ, колледжей и дворцов творчества.

"Нагрудный знак "80 лет Битвы за Москву” — это дань памяти подвигу участников обороны города. Награды уже переданы для экспонирования в Государственном музее обороны Москвы, Музее Москвы, Музее Зеленограда", — отметила Наталья Сергунина.

Она уточнила, что до 20 апреля этого года нагрудные знаки также передадут в фонды Центрального музея Вооруженных сил России, Музея Победы и других.