Московские технологические стартапы представят свои альтернативы импорту

В Москве активно развивается технологическое предпринимательство. Город помогает стартапам выводить на рынок свои альтернативы импортным решениям и сервисам. Одной из таких программ стал акселератор StartHub. Moscow, который принимает заявки на участие в третьем наборе, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"До 10 апреля стартапы могут подать заявку на участие в третьем наборе программы. Эксперты выберут 120 самых интересных проектов, а 1 июня стартует интенсивный образовательный курс, который продлится пять месяцев. По итогам обучения выпускники презентуют свои работы инвесторам, представителям корпораций и города", — рассказала Наталья Сергунина.

Выпускники прошлых наборов акселератора уже готовятся составить серьезную зарубежным сервисам. В их числе деловая социальная сеть для поиска квалифицированных сотрудников и партнеров по бизнесу, независимая децентрализованная платежная система, которая может заменить даже сервисы международных переводов, и умный микроскоп, который оказался в десятки раз дешевле зарубежных аналогов.