Евгений Пригожин объяснил, кто виноват в снежных бедах Петербурга

В администрации Смольного работают бездельники под руководством губернатора Александра Беглова. Таким мнением поделился российский предприниматель Евгений Пригожин.

Редакция издания "Московский Комсомолец в Санкт-Петербурге" ("МК в Питере") направила в адрес бизнесмена Пригожина вопрос о наличии борьбы со "снежным проклятьем" на территории Северной столицы на фоне нового циклона "Мирелла".

"У нас не в городе проклятье. Город у нас хороший, а вот в Смольном бездельники во главе с губернатором сидят. Ни мусор со снегом убрать не могут, ни Донбассу помочь. Пользуются тем, что страна сейчас занята более важными делами. Уверен, что и до них руки дойдут", — опубликовала ответ Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Пригожин заявил об оказании "Единой Россией" помощи многодетным семьям, которые были эвакуированы из ЛДНР, в заселении в дома на территории Ломоносова и вблизи Финского залива. При этом предприниматель указал на пассивную позицию петербургской власти в этом вопросе.