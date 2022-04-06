EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Евгений Пригожин объяснил, кто виноват в снежных бедах Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В администрации Смольного работают бездельники под руководством губернатора Александра Беглова. Таким мнением поделился российский предприниматель Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин объяснил, кто виноват в снежных бедах Петербурга

Редакция издания "Московский Комсомолец в Санкт-Петербурге" ("МК в Питере") направила в адрес бизнесмена Пригожина вопрос о наличии борьбы со "снежным проклятьем" на территории Северной столицы на фоне нового циклона "Мирелла".

"У нас не в городе проклятье. Город у нас хороший, а вот в Смольном бездельники во главе с губернатором сидят. Ни мусор со снегом убрать не могут, ни Донбассу помочь. Пользуются тем, что страна сейчас занята более важными делами. Уверен, что и до них руки дойдут", — опубликовала ответ Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Пригожин заявил об оказании "Единой Россией" помощи многодетным семьям, которые были эвакуированы из ЛДНР, в заселении в дома на территории Ломоносова и вблизи Финского залива. При этом предприниматель указал на пассивную позицию петербургской власти в этом вопросе.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх санкт-петербург евгений пригожин александр беглов
Sberbank
Новости
Mash раскрыл подробности смерти Жириновского в реанимации
Песков заявил, что РФ будет поставлять газ другим странам, если Европа откажется
Евгений Пригожин объяснил, кто виноват в снежных бедах Петербурга
Байден уверен, что санкции отбросят экономику РФ на 15 лет назад
Глава Минфина США Йеллен: курс рубля не отражает ситуацию в экономике России
В Болгарии назвали отказ ЕС от российского угля "харакири"
Мэр итальянского города Менаджо высказался о пожаре на вилле Соловьёва
В Кремле назвали санкции против семьи Путина неадекватными
Главой администрации Мариуполя стал Константин Иващенко
РФ заинтересована в мирных переговорах в Венгрии, заявил политолог Дискин
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Последние материалы
Байден уверен, что санкции отбросят экономику РФ на 15 лет назад
Глава Минфина США Йеллен: курс рубля не отражает ситуацию в экономике России
В Болгарии назвали отказ ЕС от российского угля "харакири"
Мэр итальянского города Менаджо высказался о пожаре на вилле Соловьёва
В Кремле назвали санкции против семьи Путина неадекватными
Главой администрации Мариуполя стал Константин Иващенко
РФ заинтересована в мирных переговорах в Венгрии, заявил политолог Дискин
Штаты отказались присутствовать на саммите G20 в случае участия России
Эксперт по международному праву Таболин о СПЧ: "Орган, ничего не решающий"
Reuters: Евросоюз не договорился по новому пакету санкций и запрету угля из РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников