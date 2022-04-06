В Музее Банка России будут проходить школьные занятия

Музей Банка России присоединился к образовательному проекту "Учебный день в музее". Здесь будут проходить занятия по математике, обществознанию и экономике для учащихся предпринимательских классов московских школ.

"На уроках в Музее Банка России ребята узнают больше о становлении финансовой системы государства, а также откроют возможности формировать навыки анализа экономической информации, прогнозирования на основании проверенных сведений. Эти умения помогут учащимся в будущем стать настоящими специалистами в сфере экономики, а для тех, кто выберет иную профессиональную сферу, просто успешно ориентироваться в мире финансов", — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Заместитель начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Тимоничева отметила, что проект "Учебный день в музее" позволяет проводить яркие и запоминающиеся уроки, а эмоции, которые получают на таких занятиях ребята — наилучшим образом усвоить учебный материал.

Так, на уроках обществознания школьники научатся эффективно исполнять роли потребителя, заемщика и акционера, работать с инфографикой, схемами и таблицами, узнают, что такое "финансовый институт", "Центральный банк Российской Федерации", "монетарная политика Банка России" и др.

На занятиях по математике ребята приобретут навыки по систематизации информации, переводу одних единиц в другие, пересчету валют, вычислению процентов и сделают вывод о динамике цен в начале XX века.

На уроках экономики учащиеся предпринимательских классов изучат колебания рынка в разные периоды времени, а также основные индикаторы, связанные с ростом цен.

Таким образом, Учебный день в Музее Банка России позволит ребятам приобрести опыт самостоятельной исследовательской деятельности и узнать о разных аспектах социально-экономической политики государства.

Департамент образования и науки города Москвы реализует проект "Учебный день в музее" с 2017 года. К нему присоединились уже 25 учреждений культуры столицы.