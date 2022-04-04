В Москве прошла VII Междисциплинарная олимпиада конвергентного образования

Завершилась VII Междисциплинарная олимпиада конвергентного образования, в которой приняли участие 575 десятиклассников из предпрофессиональных классов московских школ. Победителями стали Александр Мигулин из школы имени Маршала В. И. Чуйкова и Иван Журавлев из школы №2065, призерами — учащиеся школы имени Маршала В. И. Чуйкова Александра Владимирова, Андрей Сковородин, Данила Лебедев и Федор Усков.

"В уникальной междисциплинарной олимпиаде конвергентного образования принимают участие московские школьники из десятых предпрофессиональных классов, которым нужно продемонстрировать умение выполнять практико-ориентированные задания с использованием современного лабораторного оборудования и — самое главное — использовать знания из разных предметных областей, что помогает формировать у учащихся целостную картину мира", — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В ходе отборочного дистанционного этапа участники выполняли междисциплинарные задания по биологии, географии, информатике, иностранному языку, математике, физике и химии. Во второй тур прошли 68 человек, где они также в удаленном формате решали конвергентные задачи с развернутым ответом. В финале 12 ребят выполняли практические задания при помощи цифровой лаборатории и базового комплекта по робототехнике.

Междисциплинарная олимпиада конвергентного образования проводится для поддержки и повышения мотивации школьников к учебе. Ее организатором выступает Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы. Особенность интеллектуального соревнования заключается в том, что его участникам необходимо продемонстрировать нестандартное мышление, а не только отличное знание школьной программы.