Российский лидер Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет.
Ежемесячная денежная выплата установлена с 1 апреля текущего года. Уточняется, что пособие будет предоставляться, если ребёнок является гражданином России, постоянно проживает в стране, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.
В четверг, 31 марта, президент России Владимир Путин заявил, что поддержка российских авиакомпаний не должна осуществляться за счёт пассажиров. Об этом лидер страны сказал на совещании по авиаотрасли.
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.