Путин подписал указ о выплатах для детей из нуждающихся семей

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Ежемесячная денежная выплата установлена с 1 апреля текущего года. Уточняется, что пособие будет предоставляться, если ребёнок является гражданином России, постоянно проживает в стране, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

В четверг, 31 марта, президент России Владимир Путин заявил, что поддержка российских авиакомпаний не должна осуществляться за счёт пассажиров. Об этом лидер страны сказал на совещании по авиаотрасли.