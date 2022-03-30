В Подмосковье выделят почти 100 млн рублей для семейных ферм и агростартапов

В Минсельхозпроде Московской области рассказали, что в этом году регион окажет поддержку приоритетным отраслям агропромышленного комплекса и малым формам хозяйствования, сообщают "Вести Подмосковья".

Так, на развитие семейных ферм будет выделено 53,5 млн рублей, при этом максимальный размер гранта составляет 30 млн. Полученные деньги можно потратить на разработку проектной документации, приобретение материалов, строительство, модернизацию объектов и покупку сельскохозяйственных животных и птиц.

Также региональное ведомство выделит деньги на проект "Агростартап" — финансирование составит 46,4 млн рублей. В рамках этого проекта помощь могут получить начинающие фермеры — грант можно потратить на строительство, ремонт и переустройство производственно-складских помещений. Уточняется, что подать документы на получение гранта можно до 22 апреля.

Ранее в Московской областной думе утвердили виды деятельности для импортозамещения. Так, в регионе поддержку получит 21 отрасль.