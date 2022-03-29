Молодогвардейцы организовывают игры, концерты и творческие мастер-классы.
Активисты Московского областного отделения общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" проводят серию досуговых и развлекательных мероприятий для детей и подростков, которые вместе с родителями приехали в Подмосковье из Донецкой и Луганской народных республик. Таким образом, представители МГЕР стараются поднять ребятам настроение, чтобы они отвлеклись от тревожных воспоминаний.
На очереди — концертная программа с участием ветеранов Афганской войны в Пушкинском городском округе, развлекательные конкурсы и театральная постановка в Орехово-Зуево.
"Для детей и подростков эвакуация стала серьёзным испытанием и стрессом. Сейчас они вместе с родителями находятся в пунктах временного проживания. Они в безопасности и обеспечены необходимым, однако важно, чтобы в столь непростое время у них был повод для радости и улыбок. Поэтому подмосковная "Молодая Гвардия" совместно с ветеранскими организациями и представителями разных учреждений организовывает досуг юных жителей ДНР и ЛНР, делает всё для того, чтобы они эмоционально отдыхали и набирались позитивных эмоций. Эту работу мы будем продолжать", — сказал депутат Государственной Думы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачёв.
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