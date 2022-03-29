Подмосковная "Молодая Гвардия" проводит мероприятия для детей из ДНР и ЛНР

Молодогвардейцы организовывают игры, концерты и творческие мастер-классы.

Активисты Московского областного отделения общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" проводят серию досуговых и развлекательных мероприятий для детей и подростков, которые вместе с родителями приехали в Подмосковье из Донецкой и Луганской народных республик. Таким образом, представители МГЕР стараются поднять ребятам настроение, чтобы они отвлеклись от тревожных воспоминаний.

Одно из мероприятий для детей из ЛДНР от "Молодой гвардии"

В Зарайске молодогвардейцы провели для детишек анимационную программу и подвижные игры,

в городе Клин устроили развлекательно-образовательные игры и мастер-классы,

а в Волоколамске совместно с молодёжным центром "Содружество" организовали мастер-класс по росписи пасхальных яиц.

На очереди — концертная программа с участием ветеранов Афганской войны в Пушкинском городском округе, развлекательные конкурсы и театральная постановка в Орехово-Зуево.

Депутат Государственной Думы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачёв