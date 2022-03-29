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Автор Ольга Лазарева

Подмосковная "Молодая Гвардия" проводит мероприятия для детей из ДНР и ЛНР

Россия » Центр » Москва

Молодогвардейцы организовывают игры, концерты и творческие мастер-классы.

Активисты Московского областного отделения общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" проводят серию досуговых и развлекательных мероприятий для детей и подростков, которые вместе с родителями приехали в Подмосковье из Донецкой и Луганской народных республик. Таким образом, представители МГЕР стараются поднять ребятам настроение, чтобы они отвлеклись от тревожных воспоминаний.

Одно из мероприятий для детей из ЛДНР от "Молодой гвардии"
Одно из мероприятий для детей из ЛДНР от "Молодой гвардии"
  • В Зарайске молодогвардейцы провели для детишек анимационную программу и подвижные игры,
  • в городе Клин устроили развлекательно-образовательные игры и мастер-классы,
  • а в Волоколамске совместно с молодёжным центром "Содружество" организовали мастер-класс по росписи пасхальных яиц.

На очереди — концертная программа с участием ветеранов Афганской войны в Пушкинском городском округе, развлекательные конкурсы и театральная постановка в Орехово-Зуево.

Депутат Государственной Думы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачёв
Депутат Государственной Думы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачёв

"Для детей и подростков эвакуация стала серьёзным испытанием и стрессом. Сейчас они вместе с родителями находятся в пунктах временного проживания. Они в безопасности и обеспечены необходимым, однако важно, чтобы в столь непростое время у них был повод для радости и улыбок. Поэтому подмосковная "Молодая Гвардия" совместно с ветеранскими организациями и представителями разных учреждений организовывает досуг юных жителей ДНР и ЛНР, делает всё для того, чтобы они эмоционально отдыхали и набирались позитивных эмоций. Эту работу мы будем продолжать", — сказал депутат Государственной Думы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачёв.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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