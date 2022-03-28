Deutsche Welle* получило статус иностранного агента

С 28 марта 2022 года немецкий государственный телевизионный и радиоканал Deutsche Welle* значится в российских списках иностранных агентов, сообщает Министерство юстиции РФ на своём официальном сайте.

Как утверждается в сообщении, решение было принято Минюстом исходя из требований российского законодательства. По существующим в России правилам, СМИ обязаны получать статус иностранного агента при получении любого финансирования из-за рубежа.

Deutsche Welle — крупное масс-медиа, подконтрольное правительству ФРГ. Оно неоднократно подвергалось критике со стороны российских чиновников и работников государственных СМИ, в том числе — за "призывы к экстремизму". Звучали даже призывы о закрытии канала.

*Данное СМИ внесено в реестр иностранных агентов на территории РФ.