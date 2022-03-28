Петербург оказался не готов к пришедшему в город снегопаду

В Санкт-Петербурге и Москве прошел мощный снегопад. Однако подход к уборке улиц от осадков в обоих городах отличается кардинальным образом — в столице погодные условия не нарушили темпов движения, чему предшествовала более эффективная работа коммунальных структур.

Подведомственные Смольному службы не справились с коммунальным коллапсом, образовавшимся в Петербурге утром 28 марта. Результатом отсутствия своевременной реакции на выпавшие осадки стали 8-балльные пробки и заваленные снегом тротуары.

В ночь на 28 марта в Северной столице началась метель, спровоцированная мощным циклоном "Илона". По состоянию на 9:00 утра улицы города активно заметает снегом, температура воздуха упала до 3 градусов ниже нуля. По словам метеоролога Михаила Леуса, в течение дня порывы ветра будут достигать 19 м/с, а снег сменится дождем.

Внезапный снегопад актуализовал важную для петербуржцев проблему с некомпетентностью коммунальщиков. По информации "Яндекса", утром город сковали крупные пробки. Речь идет о юго-востоке КАД (от Мурманского шоссе до Большого Обуховского моста). Также стоит Московский проспект от станции метро "Парк Победы" до "Московских ворот".

Аналогичным образом ситуация складывается

на проспекте Обуховской обороны,

Октябрьской набережной,

Каменоостровском

и Заневском проспектах.

Отдельно стоит отметить, что утром понедельника на дорогах Северной столицы дежурил чрезвычайно мало снегоуборочных машин. Согласно данным интерактивной карты Комитета по благоустройству, к 6:00 на линию многомиллионного города вышли всего 464 единицы техники.

Карта Санкт-Петербурга

Некоторые районы остались без уборочных мощностей, а именно

Пушкин,

Павловск,

Шушары,

Сестрорецк.

Совсем машин не обнаружено

в Петергофе,

Стрельне

и Кронштадте.

При этом Москва подошла к работе с осадками более эффективно. Столичные коммунальные службы в преддверии снегопада начали работать в режиме повышенной готовности, сообщил портал "Вечерняя Москва".