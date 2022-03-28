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Автор Ольга Лазарева

Петербург оказался не готов к пришедшему в город снегопаду

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге и Москве прошел мощный снегопад. Однако подход к уборке улиц от осадков в обоих городах отличается кардинальным образом — в столице погодные условия не нарушили темпов движения, чему предшествовала более эффективная работа коммунальных структур.

Петербург оказался не готов к пришедшему в город снегопаду

Подведомственные Смольному службы не справились с коммунальным коллапсом, образовавшимся в Петербурге утром 28 марта. Результатом отсутствия своевременной реакции на выпавшие осадки стали 8-балльные пробки и заваленные снегом тротуары.

В ночь на 28 марта в Северной столице началась метель, спровоцированная мощным циклоном "Илона". По состоянию на 9:00 утра улицы города активно заметает снегом, температура воздуха упала до 3 градусов ниже нуля. По словам метеоролога Михаила Леуса, в течение дня порывы ветра будут достигать 19 м/с, а снег сменится дождем.

Внезапный снегопад актуализовал важную для петербуржцев проблему с некомпетентностью коммунальщиков. По информации "Яндекса", утром город сковали крупные пробки. Речь идет о юго-востоке КАД (от Мурманского шоссе до Большого Обуховского моста). Также стоит Московский проспект от станции метро "Парк Победы" до "Московских ворот".

Аналогичным образом ситуация складывается

  • на проспекте Обуховской обороны,
  • Октябрьской набережной,
  • Каменоостровском
  • и Заневском проспектах.

Отдельно стоит отметить, что утром понедельника на дорогах Северной столицы дежурил чрезвычайно мало снегоуборочных машин. Согласно данным интерактивной карты Комитета по благоустройству, к 6:00 на линию многомиллионного города вышли всего 464 единицы техники.

Карта Санкт-Петербурга
Карта Санкт-Петербурга

Некоторые районы остались без уборочных мощностей, а именно

  • Пушкин,
  • Павловск,
  • Шушары,
  • Сестрорецк.

Совсем машин не обнаружено

  • в Петергофе,
  • Стрельне
  • и Кронштадте.

При этом Москва подошла к работе с осадками более эффективно. Столичные коммунальные службы в преддверии снегопада начали работать в режиме повышенной готовности, сообщил портал "Вечерняя Москва".

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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