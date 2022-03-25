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Автор Денис Постольский

Хабаровский губернатор Дегтярёв рассказал правду о "смерти" Жириновского

Россия

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

"Владимир Вольфович жив", — написал он в своем Telegram-канале.

"Не дождётесь!", — отметил глава региона.

Напомним, представители фракции ЛДПР в Госдуме РФ сообщили, что обратились в Генпрокуратуру после распространения дезинформации о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Российские парламентарии намерены добиться наказания для Telegram-канала Mash, в котором появились ложные данные.

Ранее замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, зачем журналисты могли вбросить фейк о гибели Жириновского. По словам депутата, скорее всего, так поступили с целью дестабилизировать ситуацию перед встречей членов партии с руководителем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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Автор: Денис Постольский
лдпр михаил дегтярев владимир жириновский
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