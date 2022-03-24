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Автор Ольга Лазарева

В столице пройдёт краеведческий онлайн-диктант "Московский код"

Россия » Центр » Москва

Портал "Узнай Москву" проведет ежегодный краеведческий онлайн-диктант, где все желающие смогут проверить свои знания об истории столицы. Состязание пройдет с 16 по 22 апреля, на нем будет 20 вопросов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В столице пройдёт краеведческий онлайн-диктант "Московский код"

"Краеведческий диктант приурочен к Дням исторического и культурного наследия. Тех, кто ответит на наибольшее количество вопросов, ждут памятные призы: книги об архитектуре, билеты в столичные театры и музеи. С 2020 года в диктантах "Московский код” приняли участие свыше 11 тысяч человек", — рассказала Наталья Сергунина.

В этом году впервые москвичи могут и сами прислать свои вопросы для диктанта. Для этого надо до 1 апреля отправить письмо на электронную почту: [email protected]. В теме письма нужно указать "Московский код". Вопрос должен содержать преамбулу, формулировку, четыре варианта ответа, краткую расшифровку правильного варианта, а также ссылки на архивные источники.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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