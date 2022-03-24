Песков: Шойгу очень загружен работой

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр обороны России Сергей Шойгу в последнее время редко появляется в поле зрения СМИ, потому что у него много забот.

"У министра обороны в данный момент много забот, сейчас не время для медийной активности. Это вполне понятно", — пояснил Песков.

Сергей Шойгу не появлялся в публичном пространстве с 11 марта, когда обсудил ситуацию на Украине со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Акцент был сделан на эвакуации турецких граждан из Украины через гуманитарные коридоры.

Просьбу прокомментировать слухи о якобы проблемах со здоровьем главы оборонного ведомства Песков переадресовал в пресс-службу Минобороны. Такой же ответ получили желающие узнать, имеется ли у Шойгу контакт с руководством Пентагона.