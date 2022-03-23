ВЦИОМ заявил о сплочённости россиян на фоне спецоперации на Украине

С начала военной спецоперации России на Украине число поддерживающих её граждан РФ выросло, причем довольно существенно, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

25 февраля, на второй день после её начала, о поддержке заявили 65% опрошенных граждан страны, 17 марта эта цифра составляла 74%. Скорее не поддерживали — соответственно 25 и 17%. В начале спецоперации затруднялись дать ответ 10% участников исследования, а в марте — 9% респондентов.

Как заявил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, патриотическая волна естественна, когда начинается конфликт и создается "эффект сплочения вокруг флага". Эксперт также отмечает, что еще рано говорить о том, что осложнившаяся экономическая ситуация является раздражающим фактором для людей, тем более в весенние месяцы.

Напомним, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов пообещал, что Киев уже в этом году увидит российскую армию на Параде Победы. Торжественное мероприятие ознаменует успех российских войск "над коварным врагом". Он заявил об этом во время визита в расположение чеченских бойцов.