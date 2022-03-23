Azur Air объявила о полугодовом простое

Крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air уведомила своих сотрудников о простое сроком до шести месяцев, сообщает Telegram-канал FrequentFlyers.

При этом отмечается, что перерыв в работе продлится все полгода. В режим простоя отправится часть состава, речь идет об экипаже Boeing 777 и Boeing 737. Это 12 лайнеров или более трети от всего парка перевозчика, который состоит из 34 воздушных судов.

Такое решение принято в связи с западными санкциями, которые предусматривают закрытие воздушного пространства с европейскими странами. Также на ситуацию повлиял тот факт, что на юге России закрыты аэропорты.

Azur Air намерена сохранить для сотрудников часть заработной платы и отпуска на весь период простоя. В прежний режим работы компания вернется, "как только ситуация стабилизируется".

Как сообщалось ранее, большую часть россиян, оказавшихся в сложном положении за границей после западных санкций, туроператоры уже вывезли. Но чтобы вернуть остальных, понадобится ещё около шести дней. Об этом рассказали представители отрасли.