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Автор Ольга Лазарева

Авторов экскурсионных маршрутов приглашают к участию в конкурсе "Покажи Москву!"

Россия » Центр » Москва

В столице начался новый сезон конкурса экскурсий "Покажи Москву!", сообщила заммэра Наталья Сергунина. Организатором выступил городской Комитет по туризму. Заявки принимаются до 21 апреля включительно на официальном сайте. Там же будут опубликованы лучшие маршруты.

Авторов экскурсионных маршрутов приглашают к участию в конкурсе "Покажи Москву!"

"Приглашаем к участию как профессиональных гидов, так и любителей — тех, кто интересуется историей города и своего района. Авторские экскурсионные маршруты, заявленные на конкурс, могут быть любыми — пешеходными или велосипедными, историческими или литературными. Главное, чтобы они отражали культурное и архитектурное наследие Москвы", — рассказала Наталья Сергунина.

Жюри выберет 12 победителей. Еще пятерых определят участники онлайн-голосования на портале "Активный гражданин". Итоги конкурса станут известны в июле этого года. Все финалисты получат дипломы и памятные подарки. А тех, кого выберут в онлайн-голосовании, наградят еще и специальными призами от проекта "Активный гражданин".

Лучшие 17 маршрутов будут опубликованы на сайте конкурса. Именно там все желающие смогут ознакомиться с авторскими экскурсиями и выбрать для себя наиболее интересный план прогулки по городу.

Конкурс "Покажи Москву!" призван помочь популяризации туристических профессий — гидов, экскурсоводов, организаторов туров по столице и другим городам России. По данным Комитета по туризму города Москвы, в столице работают более 1,7 тысячи аккредитованных гидов-переводчиков, проводящих экскурсии на 27 языках, и более двух тысяч экскурсоводов, работающих на русском языке.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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