ФСБ задержала в Сочи админа террористического интернет-сообщества

Сотрудниками ФСБ в Сочи задержан администратор террористического интернет-сообщества "Колумбайн"*.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещённого в России движения "Колумбайн" (признано террористическим Верховным судом Российской Федерации) и причастного к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах", — сообщается в сегодняшнем пресс-релизе ФСБ.

Как признался задержанный, права администрирования террористическим сообществом ему передал гражданин Украины, фигурирующий под ником "Белая Роза". Переписка велась через Telegram-канал.

В информационном бюллетене пресс-службы ФСБ сказано: "Пользователь "Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Овсюк Ярослав, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу. Данная акция была своевременно пресечена. В отношении задержанного планируется принятие процессуального решения".

* Запрещённое в России террористическое интернет-сообщество.