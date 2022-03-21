Аферисты в России стали предлагать гражданам обойти ограничения, которые ввели международные платёжные системы Visa и Mastercard, чтобы вновь расплачиваться за границей, а также на иностранных сайтах и сервисах, сообщают "Известия" со ссылкой на Zecurion.
Эту информацию подтвердили в Angara Security и в Ассоциации развития финансовой грамотности, учрежденной Банком России и участниками рынка. Как оказалось, стоимость такого "посредничества" доходит до 130 тысяч рублей. Отмечается, что незаконную услугу человеку в итоге не окажут. Россияне также рискуют потерять персональные данные, которые могут использоваться для дальнейших атак злоумышленников.
Напомним, карты банков России с этими платежными системами перестали работать за границей, а также при оплате в иностранных интернет-магазинах и сервисах. Желанием россиян попытаться обойти эти ограничения и решили воспользоваться мошенники.
При этом президент США Джо Байден порадовался приостановке Visa и MasterCard в России.
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