Раскрыт способ обойти ограничения Visa и Mastercard

Аферисты в России стали предлагать гражданам обойти ограничения, которые ввели международные платёжные системы Visa и Mastercard, чтобы вновь расплачиваться за границей, а также на иностранных сайтах и сервисах, сообщают "Известия" со ссылкой на Zecurion.

Эту информацию подтвердили в Angara Security и в Ассоциации развития финансовой грамотности, учрежденной Банком России и участниками рынка. Как оказалось, стоимость такого "посредничества" доходит до 130 тысяч рублей. Отмечается, что незаконную услугу человеку в итоге не окажут. Россияне также рискуют потерять персональные данные, которые могут использоваться для дальнейших атак злоумышленников.

Напомним, карты банков России с этими платежными системами перестали работать за границей, а также при оплате в иностранных интернет-магазинах и сервисах. Желанием россиян попытаться обойти эти ограничения и решили воспользоваться мошенники.

При этом президент США Джо Байден порадовался приостановке Visa и MasterCard в России.