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После начала военной спецоперации россияне забрали из банков 1,2 трлн рублей

Россия

За февраль текущего года объем сбережений россиян в банках страны сократился на 1,2 триллиона рублей, говорится в материалах Центробанка.

После начала военной спецоперации россияне забрали из банков 1,2 трлн рублей

Это составляет 3,5% от всех средств граждан России в отечественных банках. Наибольшее количество денег население вывело в последнюю неделю февраля. Именно в это время началась спецоперацаия РФ на Украине.

Как отмечает регулятор, поводом для таких действий послужил отрицательный информационный фон. Банки оказались под санкциями, что подтолкнуло людей забирать свои наличные деньги.

При этом 28 февраля ЦБ России повысил ключевую ставку до 20, что положительно повлияло ситуацию, и граждане стали открывать срочные рублевые депозиты.

Напомним, когда население хранит сбережения в банках, это выгодно национальной экономике. Так средства оказываются в деле. А деньги, хранящиеся дома, выпадают из экономического оборота, что неэффективно и никому невыгодно.

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