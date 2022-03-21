В Москве увековечат память легендарного директора ГМИИ им. А.С. Пушкина

В центре Москвы, на Покровском бульваре появится мемориальная доска в честь выдающегося искусствоведа Ирины Антоновой. Торжественное открытие пройдёт 20 марта, когда исполнится 100 лет со дня ее рождения, рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"20 марта Ирине Александровне исполнилось бы 100 лет. К этому событию и приурочено открытие мемориальной доски на доме, где она жила. Идея увековечить ее память принадлежит сотрудникам Пушкинского музея", — сказала Наталья Сергунина.

Автором проекта стал народный художник России, скульптор Георгий Франгулян. На доске изображён профиль Ирины Антоновой на фоне фрагмента колоннады главного здания ГМИИ им. А. С. Пушкина, который Ирина Александровна возглавляла 52 года. Нижняя часть мемориальной доски выполнена в виде ступеней, что символизирует её профессиональный путь. В церемонии открытия примут участие представители власти и СМИ, а также родственники искусствоведа и жители района.