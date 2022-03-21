Депутат от фракции "Единая Россия", член Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев направил главе ФАС предложение запретить коммерческие вывески на иностранных языках, а также транслитерировать наименования иностранных брендов.
"Хотите работать? Пожалуйста, только на нашем родном языке! Разве есть в центре Парижа, Лондона или Вашингтона названия на "инородном" для этих стран языках? Нет. Только в установленном их правительствами порядке. Так почему мы должны пренебрегать нашим национальным, государственным языком?" — задает риторический вопрос в своем Телеграмм-канале Хамзаев.
Почти сто лет назад русский классик Владимир Владимирович Маяковский (когда была мода на французский) насмехался под подобными рода прихвостнями:
Он был
монтером Ваней,
но…
в духе парижан,
себе
присвоил званье:
"электротехник Жан".
Мировые бренды, которые заигрались "в политику", по предложению Хамзаева, обязаны вернуться к нам в облике кириллицы.
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Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.