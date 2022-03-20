40 росгвардейцев получат награды за освобождение города Изюм от националистов

За мужество и героизм 40 бойцов Росгвардии будут представлены к государственным наградам. Это решение принято по итогам операции, которую росгвардейцы провели в городе Изюм под Харьковым, сообщает официальный сайт ведомства.

Уточняется, что спецназовцы Росгвардии совершили воинский подвиг, форсировав реку Северский Донец во время операции по освобождению от украинских националистов города Изюм.

Напомним, что ранее стало известно, что в ходе освобождения города Изюм в Харьковской области от националистов росгвардейцы смогли не только отбить атаки и удержать плацдарм, но и взять в плен лидеров нацформирований и захватить важные документы.

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