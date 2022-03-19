Повышаются выплаты российским пенсионерам

Пожилым людям в России проиндексируют социальные пенсии на 8,6%, сообщает ТАСС.

Это произойдет с 1 апреля. Данные меры затронут около 4 млн россиян. Для индексации из бюджета РФ будет выделено 33,7 млрд рублей.

По сообщению Министерства труда, индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума российских пенсионеров за прошедший год. Индексация социальных пенсий в 2022 году была запланирована на уровне 7,7%, что определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год к аналогичной величине за 2020 год.

"С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%", — отмечает Минтруд.

Социальные пенсии получают россияне, не имеющие необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.

Ранее Кабмин России предложил депутатам Госдумы предоставить ему право оперативно повышать размер пенсий. Об этом говорится в проекте закона об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, который 3 марта был внесен в Госдуму.

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