В московских парках открываются весенние фотовыставки

В парках Москвы открываются весенние фотовыставки, на которых можно увидеть пейзажи разных уголков России, артефакты музеев и памятники архитектуры.
Свои экспозиции подготовили парки
и другие, сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.
"Посетить тематические выставки москвичи могут до конца апреля. На них представлены фотографии разных авторов, в том числе тех, кто ради интересных и запоминающихся кадров поднимался на вершины гор, использовал уникальные технологии съемки. В целом экспозиции посвящены природе, культуре и истории России", — рассказала Наталья Сергунина.
Например, в "Сокольниках" можно увидеть снимки уникальных экспонатов Музеев Московского Кремля, в "Северном Тушине" — памятники архитектуры, в Гончаровском парке — природные пейзажи участников конкурса "Самая красивая страна".
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