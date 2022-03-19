В московских парках открываются весенние фотовыставки

В парках Москвы открываются весенние фотовыставки, на которых можно увидеть пейзажи разных уголков России, артефакты музеев и памятники архитектуры.

Свои экспозиции подготовили парки

"Музеон",

"Сокольники",

"Северное Тушино",

"Кузьминки-Люблино",

"Митино"

и другие, сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Посетить тематические выставки москвичи могут до конца апреля. На них представлены фотографии разных авторов, в том числе тех, кто ради интересных и запоминающихся кадров поднимался на вершины гор, использовал уникальные технологии съемки. В целом экспозиции посвящены природе, культуре и истории России", — рассказала Наталья Сергунина.

Например, в "Сокольниках" можно увидеть снимки уникальных экспонатов Музеев Московского Кремля, в "Северном Тушине" — памятники архитектуры, в Гончаровском парке — природные пейзажи участников конкурса "Самая красивая страна".