Итальянская компания Pirelli, которая занимается производством шин, ограничит работу заводов и прекратит инвестиции в Россию, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что исключение сделаны для тех случаев, которые связаны с безопасностью. Работа заводов в РФ будет постепенно ограничиваться теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения выплаты заработной платы и социальных услуг для сотрудников компании.
До сих пор Pirelli производила около 10% своих шин в мире на двух российских предприятиях.
О приостановке производства в России ранее объявил французский производитель шин Michelin. Компания также временно прекратит экспорт в страну.
Напомним, Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить компании, которые заявили об уходе с российского рынка.
Цель — обеспечить соблюдение интересов добросовестных бизнесменов и сотрудников компаний, руководство которых заявило о приостановке деятельности в РФ. Особое внимание планируется уделить соблюдению прав работников-инвалидов и пенсионеров, беременных, сотрудников с детьми.
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