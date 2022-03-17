Производитель шин Pirelli "выкатывается" из России

Итальянская компания Pirelli, которая занимается производством шин, ограничит работу заводов и прекратит инвестиции в Россию, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что исключение сделаны для тех случаев, которые связаны с безопасностью. Работа заводов в РФ будет постепенно ограничиваться теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения выплаты заработной платы и социальных услуг для сотрудников компании.

До сих пор Pirelli производила около 10% своих шин в мире на двух российских предприятиях.

О приостановке производства в России ранее объявил французский производитель шин Michelin. Компания также временно прекратит экспорт в страну.

Напомним, Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить компании, которые заявили об уходе с российского рынка.

Цель — обеспечить соблюдение интересов добросовестных бизнесменов и сотрудников компаний, руководство которых заявило о приостановке деятельности в РФ. Особое внимание планируется уделить соблюдению прав работников-инвалидов и пенсионеров, беременных, сотрудников с детьми.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен