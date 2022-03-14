В России доступ к социальной сети Instagram ограничен. Как сообщает Роскомнадзор, это произошло в связи с распространением в соцсети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих, сообщает ТАСС.
О блокировке Instagram граждан страны также предупредили через рассылку портала госуслуг. В ней напоминали, что Россия имеет свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе — "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Ведомство также заявило, что одной из целей блокировки является обеспечение психологического здоровья граждан, а также защита их от травли и оскорблений в Сети.
Напомним, в социальной сети Instagram насчитывается 38 миллионов авторов, выложивших хотя бы один пост. После блокировки аудитория Instagram устремится во "ВКонтакте" и Telegram. По самым скромным подсчётам, доход всех блогеров от прямых рекламных интеграций в Instagram составляет около 100 миллионов долларов в год.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.