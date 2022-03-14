Роскомнадзор назвал ещё одну версию блокировки Instagram

В России доступ к социальной сети Instagram ограничен. Как сообщает Роскомнадзор, это произошло в связи с распространением в соцсети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих, сообщает ТАСС.

О блокировке Instagram граждан страны также предупредили через рассылку портала госуслуг. В ней напоминали, что Россия имеет свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе — "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Ведомство также заявило, что одной из целей блокировки является обеспечение психологического здоровья граждан, а также защита их от травли и оскорблений в Сети.

Напомним, в социальной сети Instagram насчитывается 38 миллионов авторов, выложивших хотя бы один пост. После блокировки аудитория Instagram устремится во "ВКонтакте" и Telegram. По самым скромным подсчётам, доход всех блогеров от прямых рекламных интеграций в Instagram составляет около 100 миллионов долларов в год.

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