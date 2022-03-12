Рогозин: жадность западных брендов перевесит их русофобию

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предположил, что иностранные компании и бренды могут вернуться в России. Почему это может произойти, он написал у себя в Telegram-канале.

"Срок возвращения в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность? Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит", — заявил Рогозин.

При этом глава "Роскосмоса" также отметил, что при развитии такого сценария места всем не хватит.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия отказывается от дальнейших поставок в США ракетных двигателей. В связи с этим он предложил Штатам летать "на мётлах".

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