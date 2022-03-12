Названа соцсеть, которая заменит россиянам Instagram

В российском сегменте Instagram зарегистрировано около 1100 блогеров-миллионников, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова.

По его словам, блогеров, у которых от 100 тысяч до миллиона подписчиков — 18,5 тысяч человек, от 10 до 100 тысяч подписчиков — 255 тысяч человек, от 5 до 10 тысяч подписчиков — 268 тысяч, от 2 до 5 тысяч подписчиков — 755 тысяч.

По данным эксперта, всего в социальной сети Instagram насчитывается 38 миллионов авторов, выложивших хотя бы один пост.

Зыков считает, что после блокировки аудитория Instagram устремится во "Вконтакте" и Telegram. По самым скромным подсчетам, доход всех блогеров от прямых рекламных интеграций в Instagram составляет около 100 миллионов долларов в год.

Глава социальной сети Адам Моссери подтвердил, что соцсеть будет заблокирована в России 14 марта. Такое решение он назвал неправильным. Моссери отметил, что около 80% российских пользователей подписаны на аккаунты за пределами РФ.

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