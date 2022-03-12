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Автор Денис Постольский

Стало известно, чем россияне могут заменить мебель IKEA

Россия

Мебель покинувшей российский рынок шведской сети IKEA можно заменить товарами 6 тысяч компаний-производителей России, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов.

Стало известно, чем россияне могут заменить мебель IKEA

Как заявил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли РФ Александр Шестаков, все шесть тысяч предприятий являются средними или крупными. По словам эксперта, сегодня мебельная промышленность России может предложить намного больший выбор, чем IKEA. Однако Шестаков признал, что отечественные производители мебели всё еще сильно зависят от импортной фурнитуры для производства.

Дизайнер-декоратор Юлия Клюева сообщила, что российский рынок производителей мебели сделал огромный рывок вперёд еще в 2014 году. В настоящее время столярные мастерские делают качественную мебель.

Ранее на фоне антироссийских санкций со стороны Запада, вызванных спецоперацией Вооружённых сил РФ на Украине, с российского рынка ушли следующие компании:

  • Visa, Mastercard, Google Pay, PayPal, Apple Pay;
  • Intel и AMD;
  • Coca-Cola, McDonald's, KFC;
  • Audi, BMW, Skoda, Toyota;
  • Apple, HP, Samsung;
  • Twitch, Steam, OnlyFans;
  • Nike, H&M, Zara, Hermes, Louis Vuitton;
  • Disney, WarnerBros, Sony Pictures, Netflix;
  • IKEA, Lego и другие.

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