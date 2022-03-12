YouTube начал блокировку каналов российских медиа

Видеохостинг Youtube начал приводить в исполнение объявленное ранее решение о блокировке каналов российских СМИ, которые, как считает администрация сервиса, финансируются государством.

Все способы монетизации на Youtube приостановлены.

Сообщение об этом размещено в Twitter Фаршадом Шадлу, пресс-секретарём платформы.

"Мы блокируем каналы YouTube, связанные с российскими финансируемыми государством СМИ, по всему миру. Все ролики о событиях на Украине, противоречащие политике видеосервиса будут удалены с наших платформ", — написал он.

Под блокировку уже попали RT, Sputnik, Россия 1 и Россия 24, РБК, Пятый канал, НТВ, Россия 24, канал шоу "60 минут", Москва 24 и ряд других каналов СМИ.

"Не пощадили" даже Спас и ТНТ, которые вообще к политике, как говорится, "ни коим боком".

Началась волна "репрессий", напомним, с блокировки каналов журналиста Владимира Соловьёва.

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