Видеохостинг Youtube начал приводить в исполнение объявленное ранее решение о блокировке каналов российских СМИ, которые, как считает администрация сервиса, финансируются государством.
Все способы монетизации на Youtube приостановлены.
Сообщение об этом размещено в Twitter Фаршадом Шадлу, пресс-секретарём платформы.
"Мы блокируем каналы YouTube, связанные с российскими финансируемыми государством СМИ, по всему миру. Все ролики о событиях на Украине, противоречащие политике видеосервиса будут удалены с наших платформ", — написал он.
Под блокировку уже попали RT, Sputnik, Россия 1 и Россия 24, РБК, Пятый канал, НТВ, Россия 24, канал шоу "60 минут", Москва 24 и ряд других каналов СМИ.
Началась волна "репрессий", напомним, с блокировки каналов журналиста Владимира Соловьёва.
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